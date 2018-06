Zwischen Stolz und Gleichgültigkeit

Anzeige

MOSKAU.Es hätte England werden können. Auch Spanien und Portugal. Oder Belgien und die Niederlande. Doch an einem späten Moskauer Abend im Dezember 2010 titelte die russische Internetzeitung gazeta.ru – damals noch regierungskritisch – gewohnt ironisch: „Russland hat die Fußball-WM gewonnen“. Gewonnen war da natürlich noch nichts oder zumindest wenig. Gewonnen war lediglich der Zuschlag für die Ausrichtung der Titelkämpfe, in einem Atemzug mit Katar, wo der Ball in vier Jahren quasi im Sand rollen soll.

Kaum hatte der damalige Präsident des Weltfußballverbandes Fifa, Joseph Blatter, den Zettel mit dem Wort „Russia“ hochgehalten, fingen bereits die Diskussionen über die Farce der Vergabe an, die eine systemimmanente Logik offenbarte. Diskussionen über die gekaufte WM. Russland kam im Zuge des Entsetzens über den Zuschlag für Katar fast schon milde davon. Da war die Rede von gekauften Stimmen, auch mit teuren Bildern, man prangerte die in Russland üblichen „Otkaty“ bereits für die Ausschreibungen an, so heißen Bestechungsgelder für Beamte und Politiker im Russischen. Es blieb jedoch lediglich bei den Korruptionsvorwürfen, die sowohl Russland als auch Katar bis heute vehement bestreiten. Selbst der Prüfbericht zur WM-Vergabe des US-Anwalts und Fifa-Ethikkommissionsermittlers, Michael Garcia, erbrachte keinen zwingenden Beweis, dass die WM gekauft worden war.

Abgründe der Fußball-Welt

Der Bericht zeigt zwar die Abgründe der Fußball-Welt in der Ära Blatter auf, doch er liefert keine Fakten, die juristisch relevant wären. Die Veröffentlichung so mancher Details passt allerdings nicht zu dem, was der Blatter-Nachfolger, Gianni Infantino, pathetisch versprochen hatte: einen moralischen Neuanfang im Weltfußball.