Bad Mergentheim.Bei einer Streifenfahrt von Polizisten am Bahnhofsplatz, wurde am Donnerstagabend ein 44-jähriger Pkw-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war, worauf dieser ins Alkoholmessgerät pusten musste. Dieses zeigte einen Wert von etwa 0,96 Promille an. Er muss sich nun entsprechend verantworten.