Bad Mergentheim: Polizei sucht Randalierer

Anzeige

In der Milchlingstraße kam es am Neujahrstag zwischen 1 und 13 Uhr zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen, die durch vier bislang unbekannte Jugendliche verübt wurden. Im Bereich des Anwesens Nr. 16 traten die Jugendlichen die Türe eines Gartenhauses ein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand. An einer Pizzeria entlang des Weges wurde zudem eine Plastikscheibe eingeschlagen. Der Schaden dort wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/5499-0.