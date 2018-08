Anzeige

Bensheim. Zwei Jugendliche sind am Silvesterabend auf einer Feier in Bensheim-Auerbach in Streit geraten. Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen verletzten sie sich gegenseitig mit einer Glasflasche. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden und müssen mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen, so die Polizei. (dkg)