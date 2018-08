Der Bauernverband verkauft am Dienstag, 12. Januar, von 11 bis 14 Uhr Bratwürste für zwölf Cent vor dem Alten Rathaus in Buchen. Damit wollen die Landwirte auf die Preismisere am Schweinemarkt aufmerksam machen. Viele Betriebe haben ihre Schweinehaltung bereits aufgegeben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bauernverbands.