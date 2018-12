Crailsheim: Hoher Sachschaden

Unachtsam: Am Samstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit einem Omnibus die Barreiles-Straße in Fahrtrichtung Ellwanger Straße. Dabei kollidierte er beim Abbiegen in die Ellwanger Straße mit dem Auto eines 28-Jährigen, der sich auf der Abbiegespur befand. Der 28-Jährige wurde mit seinem Skoda auf den Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ellwangen geschleudert und kam teils auf der Gegenspur

...