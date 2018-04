Die Polizei

Die Mannheimer Polizei ordnet die meisten der rund 150 Ultras des SVW intern der Kategorie B zu: "situativ gewaltgeneigt". "Die suchen also nicht direkt die Gewalt, aber wenn ein anderer Fan den SVW beleidigt oder ihnen blöd kommt, dann schlagen sie eben zu", sagt ein Insider. Kein Ultra gehört zur berüchtigten Kategorie C, den "aktiv gewaltsuchenden" Fans. "Von denen haben wir in Mannheim

...

Sie sehen 42% der insgesamt 964 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.01.2015