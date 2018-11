Drei Verletzte

Bad Mergentheim.Eine 20-jährige VW-Polo-Lenkerin wollte am späten Donnerstagnachmittag nach links, in eine Tankstelle in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim einfahren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes, und stieß mit diesem zusammen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die 54-jährige Mercedesfahrerin sowie deren 37-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 11 500 Euro.

