Eckbank fängt Feuer

Neunkirchen.Zum Brand in einem Wohnhaus im Häldenweg in Neunkirchen musste die Feuerwehr am Montag, kurz vor 18 Uhr, ausrücken (wir berichteten gestern). Die Bewohner hatten offenbar mehrere etwas in die Jahre gekommene Heizlüfter aufgestellt. Durch die große Hitze fing die Kücheneckbank Feuer. Glücklicherweise hatte ein vorbeifahrender Nachbar den Qualm und die Flammen entdeckt, so dass Schlimmeres verhindert wurde.

