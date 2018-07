Frankenthal: Streit um Parkplatz endet im Krankenhaus

Anzeige

Frankenthal. Zwei Männer haben sich in der Tiefgarage eines Anwesens in der Mahlastraße in Frankenthal am Donnerstagvormittag um einen Parkplatz gestritten. Nach Angaben der Polizei führte einer der Männer einen Hund bei sich, der nach der verbalen Auseinandersetzung der Männer den 78-Jährigen Kontrahenten ansprang und ins Hosenbein biss. Der Mann stürzte daraufhin und zog sich einen Hüftbruch zu. Da die Polizei erst durch das Krankenhaus über den Fall informiert wurde, dauern die Ermittlungen an. (gbr/pol)