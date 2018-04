Anzeige

Im Handballkreis Neckar-Odenwald-Tauber findet am Mittwoch, 6. Januar, in der "Neuen Sporthalle" in Lauda das "Final Four" im Pokalwettbewerb statt. Titelverteidiger ist der TV Hardheim.

Es gilt folgender Zeitplan:

14.00 Uhr: HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim - ETSV Lauda.