Heidelberg. Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses ist in der Silvesternacht im Bereich der Emmertsgrundpassage in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, konnten Nachbarn noch vor Eintreffen der Polizei ein Übergreifen des Feuers verhindern. Ein 34-Jähriger zog sich beim Löschen eine Rauchgasvergiftung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. (gbr/pol)