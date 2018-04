Heidelberg: Pkw-Brand durch Silvesterrakete

Anzeige

Heidelberg. Ein im Bereich der Keplerstraße geparktes Auto ist am Donnerstagabend durch eine Silvesterrakete in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, durchschlug die Rakete die Heckscheibe des Autos. Das ausgebrochene Feuer griff dabei auch auf ein dahinter geparktes Fahrzeug über. Durch auslaufende Betriebsstoffe bestand zudem die Gefahr, dass auch ein drittes Auto in Brand geraten könnte. Die Feuerwehr löschte das Feuer jedoch noch rechtzeitig. Der Wagen brannte jedoch vollständig aus, das dahinter geparkte Auto teilweise. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. (gbr/pol)