Hemsbach. Ein dreister Überfall auf eine gehbehinderte Frau ereignete sich am Samstag gegen 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach Angaben der Polizei war die 41-Jährige aufgrund ihrer körperlichen Behinderung an zwei Krücken unterwegs, als sie von zwei Unbekannten von hinten gepackt wurde. Die Täter forderten Bargeld. Mit rund 50 Euro flüchteten sie. Das Opfer wurde mit einem Schock in die GRN-Klinik Weinheim eingeliefert. (bst)