Heppenheim. Ein weißes Wohnmobil der Marke Fiat/Dethleffs im Wert von 35.000 Euro ist in Heppenheim gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteile, wurde das Auto mit dem Kennzeichen HP-K 2530 vergangenen Mittwoch am Straßenrand in der Schwarzwaldstraße abgestellt. Das Fehlen wurde am Montag bemerkt. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 70 60 entgegen. (pol/kris)