Anzeige

Schöne Tradition: In Kreuzwertheim wurde wieder am letzten Tag des Jahres von diesem musikalisch Abschied genommen. Für die passenden Klänge sorgten am Donnerstag der Männergesangverein Kreuzwertheim und die Musikkapelle der Feuerwehr. Dazu fanden sich zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer am Fürstin-Wanda-Haus ein.