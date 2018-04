Laumersheim: Scheunenbrand - 50.000 Euro Schaden

Anzeige

Laumersheim. Ein Brand in einer Scheune in Laumersheim hat am Neujahrsmorgen einen Schaden von etwa 50.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, brach das Feuer in der Von Goethestraße gegen 9:30 Uhr aus und konnte durch die Feuerwehren der Ortschaften Dirmstein und Laumersheim gelöscht werden. Ermittlungen zu Folge brach das Feuer in einer Restmülltonne aus. Die Ursache dürften achtlos weggeworfene Feuerwerkskörper sein. Durch den Brand wurde sowohl die Scheune, als auch ein in der Scheune abgestellter Pkw beschädigt. (pol/kris)