Jahr 2000: 7367 Einwohner.

Jahr 2005: 7320.

aktuell: 7154

Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung verweist das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Lautertal auf relativ konstante Zahlen. Größte Ortsteile sind Reichenbach, Gadernheim und Elmshausen. Mit zwei größeren Neubaugebieten will Lautertal Neubürger locken: So sollen in den kommenden Jahren in Elmshausen (Schmelzig) 30

...

Sie sehen 58% der insgesamt 654 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2012