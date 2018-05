Leimen-St.Ilgen: Heckscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Anzeige

Leimen-St.Ilgen. Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Silvesternacht die Heckscheiben zweier Autos in der Wittelsbacher Allee eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Männer von Zeugen dabei beobachtet, wie sie laut grölend die Straße entlangliefen und auf einen blauen VW Golf und einen Renault Laguna schlugen, wobei jeweils die Heckscheibe zerbrach. Die Täter entfernten sich schließlich in Richtung Zähringer Straße. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der 06222/5709-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (gbr/pol)