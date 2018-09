Ludwigshafen. Mit Hits wie "In The Mood" war Glenn Miller der Inbegriff von Swing-Musik. Bandleader Will Salden führt das Glenn Miller Orchestra seit vielen Jahre im Geist des Namensgebers weiter. Heute um 20 Uhr gastiert die Jazz-Bigband im Pfalzbautheater. Und spielt natürlich all die Klassiker die Glenn Miller unsterblich gemacht haben. (gespi)