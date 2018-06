Anzeige

Ludwigshafen. Das Wilhelm-Hack-Museum bietet heute um 15 Uhr eine Themenführung zur Ausstellung "Wie leben? Zukunftsbilder von Malewitsch bis Fujimoto" und zur Sammlung des Museums an. Anja Guntrum erläutert dabei das "Zukunftsbild: Leben in der Abstraktion". Die 60-minütige Führung ist im Preis für den Museumseintritt inbegriffen. Auch an den anderen Sonntagen im Januar bietet das Museum jeweils um 15 Uhr Themenführungen an. (ott)