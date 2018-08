Mannheim: Kellerbrand löst doppelten Einsatz aus - 100 000 Euro Sachschaden

Mannheim-Schönau. In einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Schütte-Straße ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stieg Rauch aus einem Kellerfenster des Hauses auf. Das Feuer konnte durch den Einsatz zweier Löschzüge gelöscht werden. Fünf Anwohner des Hauses wurden vorsorglich von einem Rettungsdienst untersucht, wurden bei dem Brand

...