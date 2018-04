Mannheim: Mann geht mit Messer auf Diskothek-Besucher los

Mannheim. Ein alkoholisierter 35-jähriger Mann ist in der Silvesternacht mit einem Messer auf Besucher in einer Diskothek in Mannheim-Neckarau losgegangen. Nach Angaben der Polizei, wurden Polizeibeamte in die Diskothek gerufen, da es zu einer Schlägerei zwischen mindestens zehn Personen gekommen sei. Vor Ort berichteten dann Zeugen sowie Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, dass ein

...

Sie sehen 45% der insgesamt 868 Zeichen des Artikels