Zu einem schweren Verkehrsunfall bei Markt Einersheim (Landkreis Kitzingen) kam es in den Morgenstunden des Neujahrstags, bei dem ein 20 Jahre alter Mann starb.

Der junge Mann hatte gegen 5 Uhr die K 1 von Mönchsondheim kommend in Richtung Markt Einersheim befahren. Er kam offenbar nach links von der regennassen Fahrbahn ab, geriet mit seinem Golf in den Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.