Nieder-Liebersbach. Ein Brand in Nieder-Liebersbach (Kreis Bergstraße) hat einen Schaden von etwa 40 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ging in der Nacht zum Sonntag der Anbau eines Wohnhauses in Flammen auf. Die Bewohner - ein Ehepaar - konnten ins Freie flüchten. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand. Der Anbau und ein dort abgestellter Traktor brannten aus. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, stand zunächst nicht fest. (dpa/lhe)