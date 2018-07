Anzeige

Reichelsheim: Ein alkoholisierter 31-Jähriger hat mit seinem Geländewagen am Mittwochabend einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, streifte der Fahrzeugführer mehrere am Fahrbahnrand geparkte Pkw in der Heidelberger Straße. Anschließend beging er Fahrerflucht, konnte jedoch durch Zeugenhinweise ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. (pol/kris)