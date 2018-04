Reilingen: Mann nach Böllerzündung schwer verletzt

Anzeige

Reilingen. Beim Zünden eines Böllers hat sich ein 38-Jähriger in der Silvesternacht schwere Verletzungen an der Hand zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Böller beim Zünden offenbar vorzeitig explodiert. Nach Angaben des Rettungsdienstes verlor der Mann durch die Explosion zwei Fingerkuppen an der rechten Hand. Außerdem zog sich der Mann an den Handinnenflächen schwere Verletzungen zu. Der 38-Jährige wurde noch vor Ort erstversorgt, die weitere Behandlung fand in einer Ludwigshafener Spezialklinik statt. (gbr/pol)