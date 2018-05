Anzeige

Rhein-Neckar. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern sowie Glätte in der Region. Die Temperaturen in der Region liegen am Tag zwischen sechs und 10 Grad. Es bleibt wolkig. In der Nacht kühlt es wieder ab auf bis zu zwei Grad oder weniger. (dkg)