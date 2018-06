Robert Green, der englische "Patzient"

Rustenburg.Zutiefst erschrocken kauerte Robert Green auf dem Rasen und hob um Verzeihung flehend die Hände: England hat wieder einen Torwart-Tölpel. Greens peinliche Panne erheiterte die WM-Welt und stürzte das entsetzte Fußball-Mutterland schon jetzt in tiefe Zweifel an der Titel-Mission. "Es tut mir so leid, aber das ist das Leben", meinte das zur Lachnummer gewordene WM-Greenhorn verschämt, nachdem

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2902 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.06.2010