Schranke mitgenommen

Althausen.Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.20 Uhr, drei Jugendliche, die an der Bushaltestelle Mühläcker Straße in Althausen saßen. Sie hatten eine Schranke bei sich. Möglicherweise wurde diese zuvor im Bereich des Treppenaufgangs in der Mühläcker Straße entwendet, da die dortige fehlte. Nach Eintreffen einer Polizeistreife waren die Jugendlichen samt Schranke weg. Wer zum Diebstahl der Schranke oder deren Verbleib Angaben machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Mergentheim Telefon 07931 / 5499-0, zu wenden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.01.2015