Schriesheim. Ein Gartenhaus in Schriesheim ist in der Silvesternacht in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, brannte erst die Grundstückseinfassung aus Thuja-Bäumen, bevor die Flammen auf das Häuschen übergriffen. Die Feuerwehr verhinderte jedoch, dass noch größerer Schaden entstand. Offenbar hatten Feuerwerkskörper den Brand verursacht. Diverse Böller wurden in unmittelbarer Nähe gefunden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. (pol/max)