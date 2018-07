Anzeige

Speyer. Ein 31 Jahre alter Mann ist am Freitagmorgen in Speyer mit seinem Pkw auf einer Treppe hängen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann die Treppe hinunter, setzte mit dem Karosserieboden seines Audis auf der obersten Treppenstufe auf und hing schließlich mit den Hinterreifen in der Luft. Er hatte den Durchgang bei der Treppe mit einer Parkplatzausfahrt verwechselt. Ein Kran war nötig, um das Auto zu bergen. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. (pol/max)