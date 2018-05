Speyer: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Anzeige

Speyer. Eine vermutlich alkoholisierte Autofahrerin ist in der Silvesternacht auf der B 39 auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Auffahrunfall zwischen der Salierbrücke und der B 9, in Höhe der Anschlussstelle Speyer-Süd. Die Unfallverursacherin flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, nachdem sie bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde. Laut Zeugenaussage war die Frau stark betrunken. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 40 000 Euro. (gbr/pol)