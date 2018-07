Anzeige

Viernheim. Unbekannte haben mit einer Flasche am Neujahrsmorgen einen Schaden in Höhe von 2500 Euro angerichtet. Im Zweitraum zwischen 2.30 Uhr und 8.15 Uhr wurde eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Karl-Marx-Straße mit einer Flasche beworfen und beschädigt. Zeugenhinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter 06204/974717 entgegen. (pol/dkg)