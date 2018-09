Viernheim: Einbruch scheitert an Nebelmaschine

Viernheim. Eine Nebelmaschine hat in Viernheim wohl einen Einbrecher vertrieben. Die Maschine wurde am Donnerstagmorgen, gegen 4.45 Uhr, in einer Spielhalle in der Heidelberger Straße aktiviert, nachdem beim Einschlagen einer Scheibe der Spielhalle die Alarmanlage ausgelöst wurde. Der oder die Täter verließen die eingenebelten Rämlichkeiten schließlich ohne Beute. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 2000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Viernheim unter 06204/974717 entgegen. (pol/dkg)