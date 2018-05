Wiesloch: 42-Jähriger vor Disko in Bauch getreten und schwer verletzt

Wiesloch. Nach einem Diskobesuch ist ein 42-Jähriger Mann in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) bei einer Schlägerei schwer verletzt worden. Der Mann wollte nach einer Neujahrsparty einen Streit zwischen rund 15 Frauen und Männern gegenüber des Diskoeingangs schlichten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Unbekannter trat ihm daraufhin unvermittelt in den Bauch. Der Mann musste mit schweren

...

Sie sehen 65% der insgesamt 614 Zeichen des Artikels