Mittlerweile ziehen aus Zwingenberg und Rodau mehr Menschen weg als zu. Den Negativ-Trend will Bürgermeister Dr. Holger Habich mit der Ausweisung von Neubaugebieten stoppen. Im Hinteren Diebaum entstehen rund 20 Bauplätze. Und der dritte Bauabschnitt des "Steinfurter Falltors" - das Bebauungsplanverfahren läuft - bietet 200 (Neu-)Bürgern Platz. Baugrund ist in Zwingenberg Mangelware, Immobilien-Leerstände gibt es kaum, die Neuausweisung von Baugebieten wurde in den vergangenen Jahren "etwas versäumt". mik

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2012