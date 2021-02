„Wünsch dir Was“-Online-Konzert im Ella & Louis: Jazz nach Wunschmaß

Mannheim.Es ist bei digital übertragenen Konzerten bekanntermaßen nicht einfach, eine Live-Erfahrung zu kreieren, die sich mit einem Erlebnis vor Ort messen kann. Ein Vorteil des Online-Formats ist indes die Möglichkeit, sich im Live-Chat zu Wort melden zu können, um – wie im aktuellen Fall des per YouTube ausgestrahlten Sonderkonzerts im Mannheimer Ella & Louis – Einfluss auf den Verlauf der Veranstaltung zu nehmen. Nicht nur, um Applaus zu spenden oder das Bühnengeschehen anerkennend zu kommentieren (was hier auch ausgiebig passiert), sondern vielmehr, um sich Stücke zu wünschen, und damit das bereits bestehende Song-Grundgerüst zu komplettieren.



„Eure Band, Eure Songs!“ lautet die handlungsleitende Maxime des „Wünsch dir was“-Konzertes, womit der Jazzclub sein Publikum vorab dazu aufgerufen hatte, eine Bandbesetzung und Songauswahl zu wählen. Als Ausgangspunkt für die in der Region verankerte Konstellation sollten Gesang, ein Blasinstrument und eine dreiköpfige Rhythmusgruppe bestimmt werden; hinzu kamen Vorschlagslisten für instrumentale Jazz-Klassiker und Vokalstücke. Die Wahl ist auf Maren Kips (Gesang), Olaf Schönborn (Saxofon), Jörg Teichert (Gitarre), Matthias „TC“ Debus (Kontrabass) und Erwin Ditzner (Schlagzeug). Dazu stößt, gewissermaßen als „Wildcard“, der künstlerische Kurator des Clubs, Trompeter Thomas Siffling. Wobei nicht alle gleichzeitig auf der Bühne musizieren, sondern sich mit den Songs auch die Besetzungen wechseln.



Wer mit der Jazzszene der Region ein wenig vertraut ist, darf in dieser Wunsch- nichts anderes als eine All-Star-Band erkennen. Eine Auswahl, die zur technischen Versiertheit der Akteure den schönen Umstand addiert, dass hier niemand Jukebox-Jazzdienst nach Vorschrift versieht und gefällig einen Notenfahrplan abarbeitet, sondern mit aller Eigenständigkeit, Charakterstärke und Ausdruckskraft operiert, die ihm und ihr zu eigen sind. Ein schönes Beispiel bildet das hervorragend interpretierte, mit frei zerstäubter Extravaganz eröffnete „Take Five“, das sich einige Zeit lässt, um sich in den markanten Groove einzuschmiegen, und noch deutlich mehr, bis Schönborn schließlich und endlich das charakteristische Saxofon-Thema spielt. Man erlebt, wie Kips mit feinfühliger Verve „The Girl From Ipanema“ singt, hört wie Debus und Ditzner „Fever“ in wunderbar widerspenstigen Rhythmus setzen und goutiert die eloquente Gitarrenarbeit von Teichert in „Watermelon Man“. Famos ist auch das Bläser-Wechselspiel von Siffling und Schönborn beim rauschenden „It Don't Mean A Thing“, das zugleich einen Höhepunkt des rund 100-minüten Konzerts markiert. Ausgestrahlt wird jenes ausnahmsweise umsonst, was durch den Förderverein des Clubs ermöglicht wurde, wie das Ella & Louis mitteilte. Auf dessen YouTube-Kanal kann der Auftritt auch nachträglich angesehen werden.

