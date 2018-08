Adler stellen den Schweizer Vizemeister kalt

Wil.Die Mannheimer Adler haben ihre gute Frühform bestätigt. Die Mannschaft von Trainer Pavel Gross fuhr am Samstag beim Turnier „Weltklasse-Eishockey“ in Wil einen souveränen und auch in der Höhe verdienten 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Sieg gegen den Schweizer Vizemeister HC Lugano ein, der vom ehemaligen Adler-Coach Greg Ireland trainiert wird. Schon am Sonntag (14 Uhr) wartet das nächste Duell mit einem

...