Cody Lampl - angekommen in Mannheim

Düsseldorf/Mannheim.Cody Lampl fällt auf. Tattoos zieren seinen muskelbepackten Körper, der Bart ist in den vergangenen Jahren in der Deutschen Eishockey Liga zu seinem Markenzeichen geworden - auch wenn er diesen kürzlich etwas gestutzt hat. Bis vor wenigen Wochen war es um den 32-Jährigen allerdings ziemlich ruhig geworden. Als in der Verteidigung der Adler alle Mann an Bord waren, musste er häufig mit einem

...