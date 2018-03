Der erste Ostermarkt

Fußgönnheim.Am ersten und am zweiten Wochenende nach Aschermittwoch hoppelt der Osterhase der Heimatfreunde im 40. Jahr in die rustikale, beheizte ehemalige Schloss-Scheune gegenüber dem Heimatmuseum in Fußgönnheim. Der Heimat-und Kulturkreis selbst feiert in diesem Jahr im Juni 50. Geburtstag. Initiatorin zum künstlerischen Gestalten bunter Ostereier, danach verbunden mit weiterer Pflege des christlichen

...

Sie sehen 28% der insgesamt 1480 Zeichen des Artikels