Deutschland gewinnt Basketball-Krimi

Anzeige

Mannheim/Viernheim.Auch die 29. Auflage des Albert-Schweitzer-Turniers (AST), die für Deutschlands Basketball-Talente mit einem 86:85-Sieg (22:21/26:17/17:23/21:24) über Israel begann, soll vor allem eines auszeichnen: der internationale, völkerverbindende Charakter. Als die zwölf U-18-Nationalmannschaften am frühen Samstagabend zur offiziellen Eröffnungsfeier auf das Parkett der Mannheimer GBG Halle schritten, waren die Redner also bestens vorbereitet, ihre Ansprachen enthielten auch englische Redeanteile. „Fair and exciting games“ – faire und spannende Spiele – wünschte sich etwa Mannheims Bürgermeister Lothar Quast, der an das erste AST 1958 erinnerte.

„We are good team players“, spielte Viernheims Stadtoberhaupt Matthias Baaß auf die vierte Zusammenarbeit zwischen den Ausrichterstädten an. Stefan Raid, der Vizepräsident des Deutschen Basketball-Bundes (DBB), hielt seine Rede sogar komplett auf Englisch. „It’s like coming home“, stellte er fest.

Zu Hause ankommen – diese Devise galt am Samstag auch für den DBB-Nachwuchs. Viel Zeit dafür hatten die deutschen Korbjäger nicht, erst am Montag war das Team von Bundestrainer Alan Ibrahimagic im Olympiastützpunkt Heidelberg zusammengekommen. Gemessen an der kurzen Vorbereitungszeit beider Mannschaften entwickelte sich im Auftaktspiel sofort ein temporeicher, offener Schlagabtausch, der in den ersten Minuten auch von den Fehlern unter den Körben lebte. Kurzum: Es war das qualitativ beste Match des ersten AST-Spieltags.