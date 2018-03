Die Adler wollen mehr

Anzeige

„Ich habe mir die Wettervorhersage angeschaut, die sieht ganz gut aus. Da heißt es Vitamin D tanken“, freute sich Torhüter Dennis Endras über die Mini-Auszeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Der 31-Jährige war froh, dass die Adler die Serie so früh zu ihren Gunsten entschieden hatten. „Das waren fünf lange und harte Spiele. Wenn man die Hand schon am Halbfinal-Einzug hat, dann will man den auch klar machen“, meinte der Keeper, der ebenso wie sein Gegenüber Timo Pielmeier am Freitagabend wieder mächtig gefordert war. Besonders im Schlussdrittel. Bis dahin hatten die Mannheimer die Begegnung weitgehend dominiert und kontrolliert. Endlich hat es geklappt, im ersten Drittel zu treffen, sogar zwei Mal“, blickte Endras auf die 2:0-Führung zur ersten Pause zurück. Phil Hungerecker (2.) und David Wolf (11.) hatten Pielmeier das Nachsehen gegeben. Im mittleren Spielabschnitt gelang Brett Olson in Überzahl der Anschlusstreffer, doch die Mannheimer gaben postwendend die passende Antwort: Matthias Plachta stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her, bevor Mark Stuart mit seinem ersten Treffer für die Adler überhaupt auf 4:2 erhöhte. „Bei 5:2 wäre der Käse gegessen gewesen“, war sich Endras sicher. Doch seine Vorderleute verpassten es trotz bester Chancen, die Partie vorzeitig zu entscheiden.

„In den letzten 20 Minuten waren wir etwas zu passiv und Ingolstadt hat alles reingeworfen“, blickte der Torhüter auf die packende Schlussphase zurück, in der er einen umstrittenen Penalty halten und dann doch noch den Treffer zum 4:3 einstecken musste. John Laliberte brachte die Saturn Arena fünf Minuten vor Schluss noch einmal zum Beben, die ERC-Fans hofften auf die Wende, die jedoch ausblieb. „Die Jungs haben das gut gemacht, bis zum Schluss gekämpft und das Halbfinale eingefahren. Wir wollten unbedingt ein sechstes oder sogar siebtes Spiel vermeiden. Damit haben wir in der Vergangenheit keine so guten Erfahrungen gemacht“, verwies Endras auf die Viertelfinal-Serie vor einem Jahr gegen die Eisbären Berlin, als die Adler in den beiden Spielen jeweils in der Verlängerung unterlagen und ausschieden.

Ein Grund, weshalb es für Stürmer Matthias Plachta uninteressant ist, wie der kommende Gegner heißt. „Mit den Eisbären haben wir noch eine Rechnung offen. Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir auf jeden Fall München schlagen – egal wann“, blickte der 26-Jährige voraus. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Winterspiele freut sich jetzt aber erst einmal auf die freien Tage. „Das war eine harte, intensive Serie. Vor dem Hintergrund der Belastungen in Pyeongchang tut jede Pause gut. Es ist schön, mal weg von der Halle zu kommen“, sagte Plachta bevor er in den Mannschaftsbus stieg. Bill Stewart schaute vor der Abfahrt noch auf ein Bierchen bei seinem Kumpel Doug Shedden vorbei.