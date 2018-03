Anzeige

Kielce.Die Rhein-Neckar Löwen stehen in der Champions League erwartungsgemäß vor dem Aus. Die zweite Mannschaft des deutschen Handball-Meisters verlor am Samstag das Achtelfinal-Hinspiel beim polnischen Spitzenclub Vive Kielce mit 17:41 (8:21). Da die Löwen aufgrund einer Terminkollision am gleichen Tag auch ein Bundesligaspiel beim THW Kiel bestreiten mussten, hatten sie ihre Drittliga-Mannschaft zum Spiel nach Polen geschickt. „Die Jungs haben sich so gut verkauft wie sie konnten. Dass sie nicht mit zehn Toren verlieren, war uns klar“, sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch.

Vor 4000 Zuschauern war Rico Keller mit fünf Treffern bester Torschütze der nordbadischen Amateure, die gegen den Champions-League-Sieger von 2016 ordentlich begannen und nach sechs Minuten nur 3:4 zurücklagen. Danach setzte sich der Favorit aber ab und führte schon zur Pause mit 21:8. Nach dem Seitenwechsel hatte der polnische Serienmeister keine Probleme, seinen Vorsprung weiter auszubauen.

Gespannt darf man darauf sein, wie der Europäische Handballverband (EHF) auf den Entschluss der Löwen reagiert, nur die zweite Mannschaft nach Kielce zu schicken, was mit einem enormen Imageschaden für den Wettbewerb einhergeht. Präsident Michael Wiederer kündigte zwar in einem Interview auf der verbandseigenen Internetseite an, dass „es keine Konsequenzen geben wird, solange sie die berechtigten Spieler aus ihrem Kader nutzen“. Allerdings könnte es in den nächsten Jahren für die Löwen knifflig werden, falls sie sich erneut für die Königsklasse qualifizieren. Wiederer machte indirekt deutlich, dass ihm die Herangehensweise des deutschen Meisters an die Königsklasse nicht gefällt: „Ein wichtiger Punkt der Kriterienliste für die zukünftige Teilnahme an der Champions League wird sein, wie ein Club den Wettbewerb annimmt und schätzt.“