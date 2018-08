Farbbeutel, die verbinden

Anzeige

Mannheim.“Drei, zwei, eins - Holi!“ Der Moderator brüllt ins Mikrofon, dass einem die Ohren nur so dröhnen. Selbst wenn das der eine oder andere nicht gehört haben mag. Aber bei „Holi“ weiß er, was er zu tun hat. Er wirft einen Beutel mit Farbe in die Höhe. Der Wind verteilt es und alle in der Umgebung werden blau oder grün oder gelb.

Dazu gibt es beim „Holi Festival of Colours“ brachiale Diskomusik. Immer wieder gehen die Hände in die Höhe und das gleiche Zeremoniell wird wiederholt. Die einen oder anderen sind von der Hitze auf dem Neuen Messplatz schon ganz schön geschafft. Aber es muss doch wohl sein, dass hier getanzt wird. Selbst wenn jeder einen kleinen Fleck Schatten sucht, den er an den aufgehängten Absperrungen dann doch findet. Zumindest, wenn er sich klein hinkauert.

Einige sind schon so geschafft, dass sie nach Hause möchten, wie die drei Frauen, die in ein Auto mit Esslinger Nummernschild steigen. „Es war ganz schön. Aber die Hitze macht uns doch zu schaffen“, meint eine der jungen Damen. Übrigens war sie zuvor ganz in weiß gekleidet. Jetzt sah das schon viel bunter aus. Überall grüne, gelbe und blaue Farbtupfer an den Klamotten. „Das gehört wohl dazu“, lacht sie. Viel größere Sorgen machen ihr ihre Haare. „Die habe ich erst färben lassen. Hoffentlich geht das beim Waschen einfach heraus. Sonst kostet das wohl wieder Geld“, stöhnt sie ein wenig.