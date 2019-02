Fasnacht steuert auf Höhepunkt zu

Mannheim.Musikzug und Uniformierte in der Fußgängerzone, Gardisten am Friedrichsring, überall Fasnacht in den Vororten - die Kampagne steuert auf ihren Höhepunkt zu, der dann am kommenden Wochenende mit dem großen gemeinsamen Fasnachtszug von Mannheim und Ludwigshafen durch die Quadrate ansteht.

111 Liter Gulaschsuppe gratis für die Bevölkerung - die teilte am Samstag das Mannheimer

...