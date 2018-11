Furchtlos Richtung Hölle

/Mannheim.Andy Schmid spricht fast ein wenig ehrfürchtig über die Flens-Arena. "Das ist die schwierigste Halle in ganz Deutschland", sagt der Schweizer mit Blick auf die unglaubliche Atmosphäre, die stets in der Heimspielstätte der SG Flensburg-Handewitt herrscht. Nirgendwo ist es lauter oder emotionaler in der Handball-Bundesliga, nirgendwo helfen die Fans ihrer Mannschaft besser aus einem Tief - und

