Großes Bürgerfest im Rosengarten

Mannheim.Ein ganztägiges Bürgerfest bei freiem Eintritt - das ist schon seit vielen Jahren der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim am 6. Januar. Ab 10 Uhr (Einlass) wird am Sonntag auf allen Etagen, in allen Sälen und Foyers des Rosengartens etwas geboten. Man soll rechtzeitig kommen, so die Empfehlung - es gibt Taschenkontrollen, denn Lebensmittel sowie Waffen und Pyrotechnik sind nicht

...