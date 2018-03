Hanyu setzt neue Maßstäbe

Pyeongchang.Die Eisfläche war übersät mit gelben Teddybären und die asiatischen Fans kreischten, als der Japaner Yuzuru Hanyu seinen Olympiasieg von 2014 wiederholte. Zwei Erfolge im Eiskunstlauf-Wettbewerb der Herren nacheinander schaffte zuletzt der Amerikaner Dick Button 1948 und 1952. Der 23 Jahre alte Hanyu bezwang am Samstag bei den Winterspielen in Pyeongchang vor rund 12.000 Zuschauern in der

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2503 Zeichen des Artikels