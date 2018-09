Helmut-Kohl-Ufer in Speyer eingeweiht

Die MS Mainz mit dem Sarg des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl an Bord liegt nach ihrer Ankunft in Speyer am 1. Juli 2017 am Speyrer Rheinufer vor dem Dom. Dieser Bereich wurde gestern in "Helmut-Kohl-Ufer" umbenannt. (dpa)

© Marcel Kusch